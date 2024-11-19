Instagram'dan yenilik: Algoritma sıfırlama özelliği geliyor

Algoritmanın sizi daha önce nasıl tanımladığını “unutmasını” sağlayan bu yenilik, veri silinmesi ya da reklam kişiselleştirmesinde bir değişiklik yaratmayacak. Kullanıcılar, içerik tercihlerini sıfırdan yeniden şekillendirebilme imkanı elde edecek.

Bu adım, kullanıcıların daha kontrol edilebilir bir sosyal medya deneyimi yaşamasını hedefliyor.

YAKINDA KULLANIMA AÇILACAK

Ana şirket Meta, platformun akış, Reels ve Keşfet bölümlerini yönlendiren algoritmik önerileri sıfırlamaya olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.

Özellik şu anda test ediliyor. Ancak Meta güncellemeyi yakında dünya çapında kullanıma sunacağını belirtti. Herkes için yayınlandığında, Instagram hesap ayarlarınızın içerik tercihleri bölümündeki "Önerilen içeriği sıfırla" tuşuna basarak algoritmanızı sıfırlayabileceksiniz.

GELİŞTİRİLMİŞ INSTAGRAM DENEYİMİ

Öte yandan sıfırlama işlemini, verilerinizin silinmesi ile karıştırmayın. Sadece Instagram'ın algoritmasının size önerdiği içerikler sıfırlanacak, uygulama içi verileriniz silinmeyecek veya Meta'nın size gösterdiği reklamlarda bir değişiklik olmayacak (Instagram, reklam tercihlerini kişiselleştirmek için ayrı bir ayara sahip).

Meta, bu değişikliği gençlere yönelik yeni güvenlik özellikleri getirme çabasının bir parçası olarak konumlandırsa da özellik, genç yaşlı demeden tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Şirket bir blog yazısında, "Gençlere Instagram deneyimlerini şekillendirmek için yeni yollar sunmak istiyoruz, böylece bu deneyim tutkularını ve ilgi alanlarını yansıtmaya devam edebilir" ifadesini kullandı.