İzmir'deki ev, müze olarak Atatürk'ün anılarını yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, Atatürk’ün hatırasını yaşatan ve cumhuriyet tarihine tanıklık eden birçok obje ile dikkat çekiyor.

1875-1880 yılları arasında Osmanlı ve Levanten mimarisi özellikleriyle inşa edilen bina, İzmir’in işgali sırasında Yunanlar tarafından kullanılmış ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından kamulaştırılmıştır. 1926 yılında İzmir Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edilen yapı, İzmir ziyaretlerinde konaklaması için düzenlenmiştir. Atatürk’ün vefatından sonra 1941 yılında müze olarak düzenlenen bina, Atatürk’ün kişisel eşyaları, mobilyaları, kıyafetleri, silahları ve fotoğraflarını sergileyerek dönemin kültürünü ve Atatürk’ün yaşam tarzını gözler önüne seriyor.

İki katlı müzenin giriş katında Kurtuluş Savaşı’nı anlatan sinevizyon odası, Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin bulunduğu çalışma salonu, kütüphane ve İzmir Körfezi’nde kullandığı kayığı bulunuyor. Birinci katta ise Atatürk’ün çalışma, yatak, misafir ve kabul odaları ile yemek odası yer alıyor.

İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, müzenin 2015 yılında restore edilerek ziyarete açıldığını belirterek, 2023 yılında 210 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldığını, yılbaşından bu yana ise 160 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini aktarıyor. Özellikle 29 Ekim ve 10 Kasım gibi özel günlerde ziyaretçi sayısı günlük 10 bine kadar ulaşıyor.