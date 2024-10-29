Jelibonlar satıştan kaldırılıyor! Şirket açıklama yaptı!

Ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jelibonları satıştan kaldırılıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre jelibonun şekli, çocuklarda ve gençlerde boğulma riskine neden oluyor.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Jelibonlar satıştan kaldırılıyor! Şirket açıklama yaptı!
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Ülkemizde de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubukları satıştan kaldırılıyor.

Üst üste yaşanan domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti, ilaçlı yoğurt, nişastalı peynir gibi skandalların ardından gıdadaki ifşalar yayılmaya devam ediyor.

Bakanlığın ülkemizdeki faaliyetleri devam ederken yenicaggazetesi.com.tr tarafından paylaşılan bir habere göre fecaat bir durum da Almanya’da yaşandı.

ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI

Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı.

Almanya'daki Go Asia mağazalarında bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı. Tüketiciler, etkilenen ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri konusunda bilgilendirildi. Geri çağrılan ürünler arasında Sweet Mellow markasına ait “Jelly Straws assorted flavors 10 pcs, 200 gram” ve “Jelly Straws assorted 15 pcs, 300 gram” yer alıyor. Özellikle HERLB023B ve HERLB024 lot numaraları bu durumdan etkilendi. Bu ürünler, çeşitli federal eyaletlerde satışa sunulmuştu.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIMAKTA

Şirketten yapılan açıklamada, jöle çubuklarının özel şekli ve kıvamının, genç tüketiciler için yüksek boğulma riski taşıdığı vurgulanıyor. Berlin Gıda Güvenliği Otoritesi, yumuşak yapı ve içindeki sıvının boğaza takılma riskini artırdığını belirtiyor. Jöle çubuklarının kıvamı, acil durumlarda hızlı müdahale etmeyi zorlaştırıyor.

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