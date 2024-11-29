Kahve fiyatlarında rekor yükseliş! Katlanarak artıyor

Kahve ve kakao gibi ürünlerde düşük hasat ürün tedariklerine de yansıdı. Bu yıl elde edilen yetersiz hasat ise fiyatlarda yansıdı. İşte kahvede yaşanan sıkıntılar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Kahve fiyatlarında rekor yükseliş! Katlanarak artıyor
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Tarım emtiası fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Arabika kahve vadeli işlemleri pound başına 3,28 dolara yükselirken, kakao vadeli işlemleri yüzde 1,8 artışla ton başına 9.235 dolara ulaştı. Bu yükseliş, tarım piyasasında hareketlilik yaratıyor.

Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı 3,2615 dolarla tarihi zirveyi görürken yıl başından bu yana da yüzde 70'in üzerinde artış kaydetmiş oldu.

FİYAT YÜZDE 74 ARTTI

Kahve fiyatı, 2024 yılı başından itibaren yüzde 74 artarken, yalnızca son bir haftada yüzde 8,4 değer kazandı.

EN BÜYÜK NEDEN İKLİM KRİZİ

Brezilya'da kurak havanın devam etmesi ve bunun, kahve rekoltesini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler nedeniyle kahve fiyatları yükseldi. Ülkede, don olaylarına ilişkin endişeler de kahve fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının Asya'dan Avrupa'ya kahve sevkiyatını yavaşlatması da bu yıl kahve fiyatlarının artmasına neden olan başka bir unsur olarak öne çıktı.

Kahve çekirdeği üreticilerine ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya'daki aşırı sıcak ve kuraklıkların Vietnam başta olmak üzere daha düşük hasatlara yol açması, kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

La Nina hava olayının etkisini göstermesiyle birlikte kahve rekoltesinin azalabileceği öngörülüyor. Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun kahve üretilen alanlara zarar vermesi de kahve fiyatlarını destekledi.

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