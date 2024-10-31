Kırklareli'nde ağlara takılan balıklar tekneyi batırdı!

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dün gece saatlerinde İsmet Özer'e ait "Özer 1" teknesi ağlara takılan fazla balık nedeniyle batmaya başladı.

Kısa sürede tekneye dolan suyun tahliye edilememesi üzerine gemi sahibi Özer, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi. Çekilerek limana getirilen balıkçı teknesi battı. Avlanan balıkların olduğu ağlar ise başka bir tekneye yüklenerek karaya çıkarıldı.

Tayfa yara almadan kurtarılırken tekne kullanılmaz hale geldi.