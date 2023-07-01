Kurban Bayramı'nda kesim yapan 29 bin kişi yaralandı: Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü duyurdu.

Kurban Bayramı'nda kesim yapan 29 bin kişi yaralandı: Fahrettin Koca açıkladı
Son Güncelleme:

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti.

Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fahrettin koca # Kurban Bayramı # kaza
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Her gün farkında olmadan kilo alıyoruz!
2 Herkes ikiz sanıyor! Meğer akraba bile değiller
3 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne personel alınacak
4 2 malzeme ile her yer kar beyazı!
5 Almanya Başbakanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması!