LÖSEV'den 8 Mart mesajı: "Yüzde 90 kadın istihdamıyla öncü kuruluş LÖSEV"

LÖSEV kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. LÖSEV'li kadınlar, "8 Mart 1957'de hayatını kaybeden kadınları saygıyla anıyoruz" dedi.

LÖSEV'den yapılan açıklama şu şekilde:

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) kadınları olarak, 8 Mart 1957’de ‘eşit işe eşit ücret’ talebiyle başlattıkları mücadelede hakları uğruna canlarını veren kadınları saygıyla anıyoruz. Son verilere göre, Türkiye genelinde kadın istihdamı erkek istihdamının yarısı kadardır. Son 5 yıl da kadın istihdamı sadece 1,9 puan artarken, kadın işsiz sayısı 4 milyonu aşmıştır. Cumhuriyetimizin kadınlarımıza verdiği haklarla dünyada öncü konumunda olan ülkemizin son yıllardaki tablosu, LÖSEV’de değişiyor. Çünkü LÖSEV yüzde 90 kadın çalışan istihdamıyla 25 yıldır kadın gücünü ve emeğini arkasına alarak, büyüyor. LÖSEV’li Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların hak ve eşitlik mücadelesine destek veriyor ve dayanışma içinde olduklarını bildiriyor.

DEPREMZEDE KADINLARIMIZLA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

LÖSEV, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlarla özel olarak ilgileniyor ve desteklerini ulaştırıyor. Bu bağlamda LÖSEV çalışanları ve gönüllüleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde bulunan Sevgi ve Umut Evi adını verdiği çadırında, depremzede ailelerle bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında önce birlikte yemekler yendi ardından depremzede kadınlara çiçek takdim edildi. Ayrıca Lösemili Çocuklar Köyü’nde kalan kanser hastası ve depremzede kadınlarımıza psikolojik desteğin yanı sıra eşit, adil, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmeleri için hukuki haklarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı bir seminer düzenlendi.

LÖSEV’İN HER KADEMESİNDE KADIN GÜCÜ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” düsturunun takipçisi olarak; LÖSEV’de lösemili çocukların annelerinden, kadın yöneticilerine kadar her kademede çalışan kadınlar lösemi ve kanser hastalarının hayatına dokunuyor. ‘Anne Üretim Atölyeleri’nde çalışan her bir LÖSEV annesinin ‘sevgi, umut ve sağlık’ dileğiyle işlediği el emeği ürünlerinin LSV Dükkan markasıyla satışından sağlanan gelir, lösemili çocukların tedavi, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için kullanılıyor. LÖSEV kuruluşu olan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde, doktordan hemşireye avukattan muhasebeciye yüzde 75 kadın sağlık, destek ve idari personel yer alıyor. Profesyonel yöneticilerden güler yüzlü destek personellerine, LÖSEV kadınları gücünü LÖSEV’den alıp lösemili çocuklar yararına kullanıyor.