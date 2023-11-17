Mantar Toplarken Buldu! Görenler Gözlerine İnanamıyor, Bu Dünyadan Değil...

Muş'ta bir çiftçi bunların hepsini mantar toplarken buldu, görenler adeta şaşkına döndü. Tam 20 adet, bu dünyadan değil. İşte merak edilen haberin ayrıntıları...

Mantar Toplarken Buldu! Görenler Gözlerine İnanamıyor, Bu Dünyadan Değil...
Mantar Toplarken Buldu! Görenler Gözlerine İnanamıyor, Bu Dünyadan Değil...
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Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan ve çiftçilik işiyle uğraşan Hıyasettin Senem, mantar toplamak için araziye çıktı. Arazide bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Senem'in tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti. Toprağa gömülü taşı tek başına çıkaramayınca amcasından yardım isteyen Senem, kazma kürek yardımı ile topraktan çıkardıkları taşı traktör yardımı ile köye getirdi.

Mantar Toplarken Buldu

Mantar Toplarken Buldu

Senem, tarlada bulduğu taşları incelemek için Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek’e getirdi. İlk incelemelerin ardından gök taşı olma ihtimali yüksek olan taşlar için detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

Bu Dünyadan Değil

Bu Dünyadan Değil

Birkaç yöntem ile taşların gök taşı olabileceğini söyleyen Dölek, 2 vatandaşın tarlalarında buldukları ve kendilerine göre de farklı gelen 2 kayaç grubunu kendilerine getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gök taşı olduğundan şüpheleniyorlar. Çünkü bu aralar çok yoğun bir şekilde gök taşının düşmesine şahit olduk. Basit birkaç deney uygulayarak taşların yapılarıyla ilgili fikir edinmeye çalıştık ama kesin sonuçlar taşlara ait ufak numunelerin jeoloji laboratuvarlarında incelenmesiyle daha net, kesin bilgiler alınır. Vatandaşlarımızın akıllarında soru işaretini böylece kaldırmış oluruz"
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# göktaşı # muş # mantar
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