Kayseri'de 300 Metrekare Taban Mozaiği Bulundu! İç Anadolu'nun En Büyük Mozaik Yapısı

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına Kayseri'deki arkeolojik kazılarda ulaşıldı. Yaklaşık 300 metrekarelik sağlam mozaik taban döşemelerinin M.S. 4 yüzyıldan kalma olduğu değerlendiriliyor.

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Kayseri İncesu Örenşehir bölgesindeki arkeolojik kazılarda İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan çalışmalar Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde hummalı bir şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükkılıç, arkeologlardan ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, çıkan mozaiklerin Türkiye'de önemli bir yer edineceğini belirtti.

Kazılar sonucunda, M.S. 4. yüzyılda Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı.

10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor.

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# kayseri büyükşehir belediyesi # memduh büyükkılıç
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