Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları ve onların servetleri aşağıda yer alan listedeki gibidir. Bu insanlar okumadan zengin oldular! İşte çoğu kimsenin bildiği dünyaca ünlü okumadan zengin olan insanların listesi...

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMADAN ZENGİN OLAN İŞ İNSANLARI

Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları

Okumadan zengin olan listedeki en zengin isim ise herkesi şaşırttı.

1- Gabe Newell - 1.26 milyar $

2- Jack Dorsey – 2.5 milyar $

3- Sean Parker – 2.7 milyar $

4- Steven Spielberg - 3.6 milyar $

5- Ralph Lauren – 7.1 milyar $

6- Michael Dell – 18.7 milyar $

7- Sheldon Adelson – 28.7 milyar $

8- Mark Zuckerberg - 33.4 milyar $