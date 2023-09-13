Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları

Dünyaca ünlü bu iş insanları üniversite okumadan zengin oldular. Peki bildiğiniz hangi isimler okumadan zengin olanlar içerisinde? Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları görenleri şaşırtıyor.

Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları
Okumadan zengin oldular! İşte üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları
Son Güncelleme:

Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları ve onların servetleri aşağıda yer alan listedeki gibidir. Bu insanlar okumadan zengin oldular! İşte çoğu kimsenin bildiği dünyaca ünlü okumadan zengin olan insanların listesi...

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMADAN ZENGİN OLAN İŞ İNSANLARI

üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları
Üniversite mezunu olmadan zengin olan iş insanları

Okumadan zengin olan listedeki en zengin isim ise herkesi şaşırttı.

1- Gabe Newell - 1.26 milyar $

2- Jack Dorsey – 2.5 milyar $

3- Sean Parker – 2.7 milyar $

4- Steven Spielberg - 3.6 milyar $

okumadan zengin oldular

5- Ralph Lauren – 7.1 milyar $

6- Michael Dell – 18.7 milyar $

7- Sheldon Adelson – 28.7 milyar $

8- Mark Zuckerberg - 33.4 milyar $

İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu neİşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu neYaşam
# zengin # iş insanları
Çok Okunanlar
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
14 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
14 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Genç uzun uğraşlar sonrası ikna edildi
Genç uzun uğraşlar sonrası ikna edildi
Polis ekiplerine ateş açıldı
Polis ekiplerine ateş açıldı
Togg yunus ekipleri ile birlikte!
Togg yunus ekipleri ile birlikte!
Öne Çıkanlar 🔥 Rusya AÇIKLADI: Ermenistan Karabağ'ı Teslim Etti! ABD Tanımıyorum Dedi! 🔥 Rusya AÇIKLADI: Ermenistan Karabağ'ı Teslim Etti! ABD Tanımıyorum Dedi! Beşiktaş'a transferde dev rakip Beşiktaş'a transferde dev rakip