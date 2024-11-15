Para transferinde yeni dönem: Artık ücret alınmayacak!

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle EFT ve FAST işlemleriyle ilgili önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. 16.00’dan sonra ve hafta sonu yapılan para transferlerinde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenlemeyle artık ek ücret devri ortadan kalktı.

Yeni düzenleme, para transfer işlemlerini daha ekonomik hale getirirken, bankalar arası ücretlendirme standartlarında da bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık işlem saatlerinden bağımsız olarak sabit ücretlerle transfer yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle, hafta sonu ya da iş saatleri dışında saat 16.00 sonrası yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretler kaldırıldı.

Artık tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin, normal tarife üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yapılan düzenlemenin amacını şu şekilde açıkladı: