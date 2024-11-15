Para transferinde yeni dönem: Artık ücret alınmayacak!
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle EFT ve FAST işlemleriyle ilgili önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. 16.00’dan sonra ve hafta sonu yapılan para transferlerinde alınan ek ücret uygulaması sona erdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle EFT ve FAST işlemleriyle ilgili önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. 16.00’dan sonra ve hafta sonu yapılan para transferlerinde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenlemeyle artık ek ücret devri ortadan kalktı.
Yeni düzenleme, para transfer işlemlerini daha ekonomik hale getirirken, bankalar arası ücretlendirme standartlarında da bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık işlem saatlerinden bağımsız olarak sabit ücretlerle transfer yapabilecek.
Yeni düzenlemeyle, hafta sonu ya da iş saatleri dışında saat 16.00 sonrası yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretler kaldırıldı.
Artık tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin, normal tarife üzerinden gerçekleştirilecek.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yapılan düzenlemenin amacını şu şekilde açıkladı:
"Saat 16.00 sonrası veya hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerinde alınan ek masrafların kaldırılması, kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyor. Ticari işlemlerde IBAN'la ödeme alışkanlıklarının artması ve yüksek enflasyon nedeniyle kart veya banka aracılığıyla yapılan ödemelerin teşvik edilmesi amacıyla masraflar düşürüldü. Bu, hem vatandaşların yükünü hafifletmek hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek adına olumlu bir adım."