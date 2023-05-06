Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ölüm yıl dönümü dolayısıyla arkadaşı Deniz Gezmiş'i andı. Perinçek yaptığı paylaşımda "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı. Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti" dedi.

Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş'in 51. ölüm yıl dönümünü Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile andı.

Yaptığı paylaşımda "Arkadaşım Deniz Gezmiş" isimli kitabını paylaşan Perinçek, Deniz Gezmiş ile ilgili belgeleri de paylaştı. Belgelerde Gezmiş'in Perinçek'e acele telgraf çektiği ve Vekaletname verdiği görüldü.

Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı - Resim : 1

Arkadaşı Gezmiş'in bir kahraman olduğunu söyleyen Perinçek, "Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti. Rüzgâr gibi değil, yıldırım gibi geçti Cumhuriyet tarihimizden. 51 yıl oldu. Bu iklimde bir an gözüktü, şimşek gibi parladı. Yüreklerdeki yangındır ve aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı - Resim : 2

# deniz gezmiş # Doğu Perinçek
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