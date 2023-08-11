Seferihisar Belediyesi'nden örnek kampanya! Milyarlarca litre su kirlenmekten kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi tarafından doğayı ve yaşamı korumak adına başlatılan örnek teşkil edilecek kampanya herkes tarafından takdir edildi.

Seferihisar’da bitkisel atık yağların toplatılması için başlatılan kampanya sayesinde, milyarlarca litre suyun kirlenmesi engellendi. Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, bir litre atık yağın, bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekerek şu sözlere yer verdi, “Kullandığımız suyun aslında kirliliğinin yüzde 25’i bu atık yağlardan oluşuyor. Son 2.5 yılda 3 bin 445 litre atık yağ topladık. Bu sayede 3 milyar 445 milyon litre suyumuzun kirlenmesini önlemiş olduk.”

Atık yağını getir kedi ve köpek maması al!



“Atık Yağ Kampanyası” ile doğayı ve yaşamı korumayı hedefleyen Seferihisar Belediyesi, aynı zamanda toplanan atık yağların karşılığında vatandaşlara kedi veya köpek maması verilerek, sokak hayvanlarının bakımına da destek olduğunu duyurdu. Seferihisarlı vatandaşlar ev ve iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları, hem suyu korumak adına hem de bu kampanya sayesinde sokak hayvanlarını beslemek için Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

PEKİ ATIK YAĞIN ZARARLARI NELER ? İŞTE O AYRINTILAR...

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri :