Seferihisar Belediyesi'nden örnek kampanya! Milyarlarca litre su kirlenmekten kurtarıldı
Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan atık yağ toplama kampanyası ile milyarlarca litre su kirlenmekten kurtarıldı. Son 2.5 yılda toplanan 3 bin 445 litre atık yağ sayesinde, 3 milyar 445 milyon litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi.
İzmir'in Seferihisar Belediyesi tarafından doğayı ve yaşamı korumak adına başlatılan örnek teşkil edilecek kampanya herkes tarafından takdir edildi.
Seferihisar’da bitkisel atık yağların toplatılması için başlatılan kampanya sayesinde, milyarlarca litre suyun kirlenmesi engellendi. Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, bir litre atık yağın, bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekerek şu sözlere yer verdi, “Kullandığımız suyun aslında kirliliğinin yüzde 25’i bu atık yağlardan oluşuyor. Son 2.5 yılda 3 bin 445 litre atık yağ topladık. Bu sayede 3 milyar 445 milyon litre suyumuzun kirlenmesini önlemiş olduk.”
Atık yağını getir kedi ve köpek maması al!
“Atık Yağ Kampanyası” ile doğayı ve yaşamı korumayı hedefleyen Seferihisar Belediyesi, aynı zamanda toplanan atık yağların karşılığında vatandaşlara kedi veya köpek maması verilerek, sokak hayvanlarının bakımına da destek olduğunu duyurdu. Seferihisarlı vatandaşlar ev ve iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları, hem suyu korumak adına hem de bu kampanya sayesinde sokak hayvanlarını beslemek için Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.
PEKİ ATIK YAĞIN ZARARLARI NELER ? İŞTE O AYRINTILAR...
Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri :
- 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani kişi sayısı olarak belirtmemiz gerekirse 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir.
- Kullanılmış bitkisel yağlar, atık su kirliliğinin % 25‘ini oluşturmaktadır.
- Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep olmaktadır.
- Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltir.
- Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır.
- Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar ve bu su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler.
- Zamanla suda bozularak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır.
- Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar verir.