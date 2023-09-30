Sonsuz Er Mezarı Başında Anıldı! Soner Polat'ın Ölümünün 4. Yıl Dönümü

Bilinçlere demir atan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat, Vatan Partisi yöneticileri, çok sevdiği TGB’li gençler, eşi Sevgi Polat ve dostları tarafından anıldı. Vatan Partisi öncülüğünde düzenlenen anma programı saygı yürüyüşüyle başladı. Sonrasında mezarı ziyaret edildi. Dualar edildi. Polat’ın erdemleri, öncü fikirleri ve karakteriyle bugünkü mücadeleye esin kaynağı olduğu vurgulandı.