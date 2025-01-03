Sosyal medya fenomeni "Kandıralı Ferdi" tutuklandı

"Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakalanıp cezaevine konuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sosyal medya fenomeni "Kandıralı Ferdi" tutuklandı
Yayınlanma:

"Kandıralı Ferdi" lakabıyla tanınan ve şarkıları yanlış söylemesi ile ünlenen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan 28 yaşındaki Ferdi Gülezen'in Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ferdi Gülezen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ferdi Gülezen, cezaevine teslim edildi.

Büyükçekmece'de esrarengiz koku! Kokunun nedeni henüz bulunamadıBüyükçekmece'de esrarengiz koku! Kokunun nedeni henüz bulunamadıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kandıralı Ferdi Ferdi Gülezen
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme
Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı
Antalya'da şiddetli deprem
"Memurlarımızı, emekçilerimizi, emeklilerimizi köklü çözüme çağırıyoruz"
25 kişi MHP'den Vatan Partisi'ne geçti
Samsun ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu
Emekli ve memur zammı belli oldu
Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe
Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu! Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu!
İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu
2025 en düşük memur maaşı belli oldu! 2025 en düşük memur maaşı belli oldu!
Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi
Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor