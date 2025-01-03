Sosyal medya fenomeni "Kandıralı Ferdi" tutuklandı

"Kandıralı Ferdi" lakabıyla tanınan ve şarkıları yanlış söylemesi ile ünlenen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan 28 yaşındaki Ferdi Gülezen'in Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ferdi Gülezen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ferdi Gülezen, cezaevine teslim edildi.