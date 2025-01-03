Büyükçekmece'de esrarengiz koku! Kokunun nedeni henüz bulunamadı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesini esrarengiz bir koku sardı.

İlk olarak ilçedeki Mimar Sinan Ortaokulu ile Emlak Konut Mimar Sinan Lisesi'nde doğal gaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Daha sonra benzer koku ile ilgili bir ihbar da Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden geldi. İhbar üzerine buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

Hastanede tedavi gören dedesini ziyarete gelen Bedirhan Boti Söylemez, çevrede doğal gaz kokusuna benzeyen bir koku bulunduğunu belirterek sokaklardan güçlükle geçildiğini söyledi.

Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaları devam ediyor.