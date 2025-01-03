SON DAKİKA! Antalya'da şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Antalya'da, Alanya ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem oldu. Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 16.51'de Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin Mersin'de de hissedildiği öğrenildi.

"ALANYA KALESİ AÇIKLARINDA OLDUĞU İÇİN BİRAZ FAZLA HİSSETTİK"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi. Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi. Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen ve kentimizde hissedilen depremden etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizdeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla irtibat halindeyiz." dedi.