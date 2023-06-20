Tam 2400 yıllık: Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor.

Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, ekiplere yapılacak restorasyon ve rölöve çalışmalarına hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde temizlik ve dolgu çalışmaları tamamlanan ilk iki etabın ardından üçüncü etabın da çalışmaları yakında başlayacak. Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak.

TARİHİ DOĞU ROMA (BİZANS) DÖNEMİNE DAYANIYOR

Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten, şunları kaydetti:

- Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten Teşvikiye'nin eski adının "Zindan" olduğunu ve Roma döneminde Güngörmez mevkiinden ana kayayı delerek su kanalının yapıldığını anlattı.

- Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.