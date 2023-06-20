Tam 2400 yıllık: Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, Roma döneminden kalan ve İstanbul'a su taşımak için inşa edilmiş yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalında çalışmalar başlatıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalında çalışmalar başlatıldı. Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkiinden başlayıp deniz kıyısındaki Kemertepe mevkiine kadar yer altından giden yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki sistem, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor.
ANTİK SU KANALININ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde temizlik ve dolgu çalışmaları tamamlanan ilk iki etabın ardından üçüncü etabın da çalışmaları yakında başlayacak. Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak.
Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, ekiplere yapılacak restorasyon ve rölöve çalışmalarına hazır hale getirilmesi talimatını verdi.
TARİHİ DOĞU ROMA (BİZANS) DÖNEMİNE DAYANIYOR
Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten, şunları kaydetti:
- Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten Teşvikiye'nin eski adının "Zindan" olduğunu ve Roma döneminde Güngörmez mevkiinden ana kayayı delerek su kanalının yapıldığını anlattı.
- Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.
- İlk rölöve ve restorasyon çalışmaları 550 metrelik alanda olacak. Bu 550 metre üç etap halinde olacak. Birinci etabın temizleme çalışması bitti. Ardından ikinci etap ve suyun merkezi olan bölge üçüncü etabı da tamamladıktan sonra kalan kısmı da ileriki yıllarda talep, bütçe ve ihtiyaca göre turizme kazandırmak için çalışacağız.