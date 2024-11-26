Tapuda yeni dönem: Vergilendirme sistemi değişiyor

Gayrimenkul alım satımında 2026 yılında önemli bir değişiklik uygulanmaya başlayacak. Bu düzenlemeyle, gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha şeffaf bir süreç öngörülüyor. Ayrıca, vergi yükü ve işlemler daha anlaşılır hale gelecek, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıntılar ise ilerleyen süreçte açıklığa kavuşacak.

TAPUDA MEVCUT DURUM

Şu anki sistemde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Ancak satış bedelinin emlak vergisi değerinin altında olmaması gerekiyor. Gerçek satış bedelinin beyan edilmediği durumlarda eksik tahsil edilen tapu harcı cezalı olarak alınabiliyor.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Yeni düzenleme ile gayrimenkul değerleme süreçleri daha şeffaf bir hale geleceği iddia edildi. Taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenip kaydedileceği bir sistemle vergilendirme yapılacak. Bu uygulamanın kamu gelirlerini artırmanın yanı sıra mükellefler üzerindeki cezai yaptırımları da azaltması hedefleniyor.