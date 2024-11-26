Tapuda yeni dönem: Vergilendirme sistemi değişiyor

2026 yılında gayrimenkul alım satımıyla ilgili yapılacak düzenlemeler, vergi sisteminde köklü değişiklikler getirecek. Yeni sistemde, vergilendirme yöntemi değişecek ve mükelleflere daha fazla kolaylık sağlanacak.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Tapuda yeni dönem: Vergilendirme sistemi değişiyor
Yayınlanma:

Gayrimenkul alım satımında 2026 yılında önemli bir değişiklik uygulanmaya başlayacak.  Bu düzenlemeyle, gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha şeffaf bir süreç öngörülüyor. Ayrıca, vergi yükü ve işlemler daha anlaşılır hale gelecek, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıntılar ise ilerleyen süreçte açıklığa kavuşacak.

TAPUDA MEVCUT DURUM

Şu anki sistemde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Ancak satış bedelinin emlak vergisi değerinin altında olmaması gerekiyor. Gerçek satış bedelinin beyan edilmediği durumlarda eksik tahsil edilen tapu harcı cezalı olarak alınabiliyor.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Yeni düzenleme ile gayrimenkul değerleme süreçleri daha şeffaf bir hale geleceği iddia edildi. Taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenip kaydedileceği bir sistemle vergilendirme yapılacak. Bu uygulamanın kamu gelirlerini artırmanın yanı sıra mükellefler üzerindeki cezai yaptırımları da azaltması hedefleniyor.

Engelli emeklilik şartları değişiyor: İşte yeni düzenEngelli emeklilik şartları değişiyor: İşte yeni düzenGündem
tapu gayrimenkul vergi yeni sistem
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"