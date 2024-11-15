THY'den yolculara müjde: Ücretsiz internet hizmeti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullanımına sunulmak üzere yeni bir hizmet başlattı.

“TKWIFI” adı verilen bu uygulama, yolculara ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Ekşi, bu hizmetin, yolcuların konforunu artırmak ve havalimanındaki bekleme sürelerini daha verimli hale getirmek için tasarlandığını belirtti. Yeni uygulama, seyahat edenler için dijital kolaylık sağlamayı hedefliyor.

'SINIRSIZ VE ÜCRETSİZ İNTERNET'

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi X hesabından İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı misafirler için ’TKWIFI’ adında ücretsiz internet kullanım hizmeti başlattıklarını belirtti. Ekşi, yaptığı paylaşımda, “İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. TKWIFI hizmetimizle havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.