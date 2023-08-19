Türkiye'de aktif fay hattı geçen ilçeler belli oldu! Yaşadığınız ilçe depreme dayanıklı mı?

AFAD, Türkiye'de aktif fay hattı geçen ilçeler listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre 110 ilçe üzerinden diri fay geçiyor. Peki bu ilçeler hangileri? Yaşadığınız ilçe depreme karşı güvenli mi? Yaşadığınız ilçe üzerinden aktif fay hattı geçiyor mu? İşte önemli konuların ayrıntıları...

TÜRKİYE'DE AKTİF FAY HATTI GEÇEN İLÇELER

Listeye bakıldığında Türkiye'nin her bölgesinde aktif fay hattı bulunuyor. Bu diri fay hatları ülkemizin 110 ilçesi içerisindeler. Ancak deprem üretme potansiyeli değişiklik gösteriyor.