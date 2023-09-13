Türkiye'de Murat ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtıcı o rakam

Türkiye'de Murat adı kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Murat adını kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Mustafa ismini kaç kişi kullanıyor? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre şaşırtıcı sonuç...

TÜRKİYE'DE MURAT İSMİNİ KAÇ KİŞİ KULLANIYOR

Türkiye'de Murat adını 534.071 kişi kullanıyor. İstanbul'da Murat ismini kullanan kişi sayısı 112.597 olarak tespit edildi. Son verilere göre Ankara'da Murat adını 41.835 kişi kullanıyor. İzmir'de ise Murat ismini kullanan kişi sayısı 31.273 kişi olarak tespit edildi.