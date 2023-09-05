Türkiye'de Mustafa ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakam

Türkiye'de Mustafa ismi kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Mustafa ismini kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Mustafa ismini kaç kişi kullanıyor? İşte TÜİK'in yayınladığı son verilere göre şaşırtıcı sonuç...

TÜRKİYE'DE MUSTAFA İSMİNİ KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Türkiye'de Mustafa ismini 1.106.704 kişi kullanıyor.İstanbul'da Mustafa ismini kullanan kişi sayısı 151.602 olarak tespit edildi. Son verilere göre Ankara'da Mustafa ismini 67.498 kişi kullanıyor.

İzmir'de ise Mustafa adını kullanan kişi sayısı 53.938 kişi olarak tespit edildi.