Uludağ'da tatil cep yakıyor: Saati 3 bin TL...

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlıyor.

Kayak derslerinin saatlik ücreti 3 bin TL’ye ulaşırken, günlük kayak ekipmanı kiralama 1.300 TL, kayak geçiş kartı ücreti ise 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu sezon, hem tatilciler hem de kayak tutkunları Uludağ’da yoğun bir ilgiyle karşılanmayı bekliyor. Fiyatlardaki artışa rağmen zirve, yerli ve yabancı turistler için popülerliğini korumaya devam ediyor.

'BU YIL BEKLENTİMİZ BÜYÜK'

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta, "Geçen yıldan sonra biraz daha moralimiz bozulmuştu ama bu yıl havaların soğuması, bize biraz daha kışın kokusunu daha net veriyor. 1980'leri bize hatırlattı. 40 yıla yakın Uludağ'dayım. O dönemleri şu an bize çağrıştırdı ve beklentimiz büyük. 2024-2025 sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz. Böyle dolu dolu bir kış ve 4 ay bir kış yaşamak istiyoruz. İnşallah iyi olacak. İnanın ki yaklaşık 1-1,5 aydır hazırlık yapıyoruz. Araziyi hazırlıyoruz. Eğitmen olduğum için tatilcinin ne istediğini, nasıl bir pistte, parkurda kayak kaymak istediğini çok iyi anlayabiliyorum" diye konuştu.

'KAYAK KİRALAMA BİN 300'

Kayak dersinin saatinin 3 bin TL olduğu Uludağ'da, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücreti ise bin 500 TL.

Usta, kayağın her yaşta öğrenilebilecek bir spor olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Eğitim anlamında gerçekten çok iyiyiz. İnanın ki Avrupalılardan daha iyiyiz. Neden, ülkemizin durumunu biliyoruz. İnsanlar 5 gün kış turizmine tatile gelemiyor. 6 gün, 10 gün gelemiyor. Kısa vadeli gelip gidiyorlar. Yüzde 50 civarında bir artış yaptık. Yüzde 50'ye bile varmadık. Yüzde 40'larda. Özel derslerimizin saati 3 bin lira. 2 saatlik özel ders alıyorsun. 10 yıl sonra geliyorsun, yine kayıyorsun, yine kayıyorsun ve daha iyi bir şekilde. Bisiklet gibi, unutmak olmuyor. Özel ders tavsiye ederiz. Kayak kiralama bin 300 TL civarında günlük. 2 saat ders alıp, kayak takımlarını da kiraladınız mı 7 bin 300, bin 500 lira da skipass. Kayak kiralama ve skipass ile düşündüğünüzde, konaklamanın dışında 9 bin lira."