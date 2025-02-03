Ünlü oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu

Geçen hafta sosyal medya hesabından takipçilerine salgın uyarısı yapan oyuncu Mine Tugay yine hastanelik olduğunu duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Ünlü oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu
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Can Borcu dizisinde 'Emel' karakterine hayat veren Mine Tugay geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı video ile hasta olduğunu açıklamış ve takipçilerini salgına dikkat etmeleri hususunda uyarmıştı.

46 yaşındaki oyuncu, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu.

"KORKUNÇ BİR AĞRIYLA KENDİMİ HASTANEDE BULDUM"

Kaburgasındaki çatlak nedeniyle hastanelik olduğunu duyuran Mine Tugay "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

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