Uykuda solunum durmasının ardındaki tehlike! Uyku apnesi nedir? 10 soruda kendinizi test edin

Uykunun sağlıklı yaşamımızdaki kritik rolü göz ardı edilemez. Ancak gözlemlediğimiz gibi, öğle yemeğinden sonra bastıran tatlı bir uyku isteği, sinema veya tiyatroda gözlerimizin yavaşça kapanması, toplantıda uykunun gelmesi gibi durumlar günlük hayatta sıkça karşılaştığımız olağan durumlar. Fakat dikkat! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan'ın uyarılarına göre, uyku apnesi gibi bir duruma karşı tetikte olmalıyız.

SAĞLIKLI UYKU: KALİTE VE MİKTAR ÖNEMLİ!

Günümüzde yapılan birçok araştırma, yeterli ve kaliteli uykunun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak uykuda solunum bozuklukları, bilinçli olarak uyumamanın yarattığı uykusuzluk (uyku deprivasyonu), uyku problemleri, yetersiz uyuma, uykunun sürekliliğinin sağlanamaması veya sağlık sorunlarının uykuya engel olması gibi faktörler, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, uyku kalitesini etkileyen dış etmenlerin düzeltilmesi ve uyku hijyeninin oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vurgulanıyor.

UYKU HİJYENİ: KALİTELİ UYKUNUN ANAHTARI

Doç. Dr. Sertaç Arslan, kaliteli bir uyku için uyku hijyeninin önemini vurguluyor. Uyku hijyeni, uyku ortamının ve alışkanlıklarının sağlıklı bir uyku elde etmek için düzenlenmesi anlamına geliyor. Öncelikle uyunacak odanın uygun bir ısıda ve karanlık olması gerektiğini, ses yalıtımının sağlanmasının önemini belirtiyor. Aynı zamanda uykuya gitmeden önce ağır egzersizlerden kaçınılması, uyku saatine yakın çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması gibi adımların da uykunun kalitesini etkilediğini söylüyor. Uyku hijyeniyle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şunlar:

Uyumadan önce tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanılmaması

Uyunacak odanın egzersiz ve televizyon izleme gibi aktiviteler için kullanılmaması

Rahat uyku kıyafetleri giyilmesi

Her gün aynı saatte yatılıp kalkılması

UYKU APNESİ: HAYATİ ORGANLARI TEHDİT EDİYOR!

Doç. Dr. Sertaç Arslan, uyku apnesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Uykunun solunum durmalarıyla bölünmesi, dinlendirici bir uyku almanın önünde engel oluştururken, apne anlarında kandaki oksijen seviyelerinin düşmesi hayati organlarda oksijen yetersizliğine yol açabiliyor. Bu durum zamanla beyin, kalp, karaciğer ve pankreas gibi hayati organların fonksiyonlarında aksaklıklara neden olabiliyor. Uyku apnesi tedavi edilmezse, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, hafıza sorunları, inme, kan şekeri kontrolünün bozulması gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca, araç kullanırken trafik kazası riski de artar.