Uzatma kablosu kullananlar dikkat! Büyük risk içeriyor

Günlük yaşamda sıkça kullanılan uzatma kabloları, prizden uzak noktalara elektrik sağlama konusunda pratik bir çözüm sunar. Ancak, bazı elektronik cihazlar için uzatma kablolarının kullanımı riskli olabilir. İşte uzatma kablolarındaki büyük tehlike...

Uzatma kablosu kullananlar dikkat! Büyük risk içeriyor
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Uzatma kabloları, elektrik akımını farklı bir şekilde ilettiğinden, bazı yüksek enerji tüketen cihazlar için doğrudan priz kullanımı daha güvenlidir.

UZATMA KABLOSU KULLANILMAMASI GEREKEN CİHAZLAR

Çamaşır makineleri, buzdolapları, dondurucular, mikrodalga fırınlar, kahve makineleri, ütüler gibi yüksek enerji tüketen cihazlar, uzatma kablosu ile çalıştırılmamalıdır. Ayrıca, büyük ev aletleri olan ısıtıcılar ve klimaların da uzatma kablosu yerine doğrudan prizden beslenmesi önerilir. Bu cihazlar aşırı akım çekebildiğinden, yanlış kullanım hem cihazlara hem de eve zarar verebilir.

Güvenli bir kullanım için üretici tavsiyelerine dikkat etmek ve cihazları doğru şekilde çalıştırmak önemlidir.

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