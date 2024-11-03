Uzatma kablosu kullananlar dikkat! Büyük risk içeriyor

Uzatma kabloları, elektrik akımını farklı bir şekilde ilettiğinden, bazı yüksek enerji tüketen cihazlar için doğrudan priz kullanımı daha güvenlidir.

UZATMA KABLOSU KULLANILMAMASI GEREKEN CİHAZLAR

Çamaşır makineleri, buzdolapları, dondurucular, mikrodalga fırınlar, kahve makineleri, ütüler gibi yüksek enerji tüketen cihazlar, uzatma kablosu ile çalıştırılmamalıdır. Ayrıca, büyük ev aletleri olan ısıtıcılar ve klimaların da uzatma kablosu yerine doğrudan prizden beslenmesi önerilir. Bu cihazlar aşırı akım çekebildiğinden, yanlış kullanım hem cihazlara hem de eve zarar verebilir.

Güvenli bir kullanım için üretici tavsiyelerine dikkat etmek ve cihazları doğru şekilde çalıştırmak önemlidir.