WhatsApp'ın beklenen özelliği artık aktif

WhatsApp, grup sohbetlerine yeni ve heyecan verici bir özellik ekliyor. Artık grup sohbetlerinizde etkinlikleri planlamak ve yönetmek çok daha kolay olacak.

Bu özellikle birlikte pazar piknikleri, doğum günü partileri veya sıradan buluşmalar gibi etkinlikleri grup üyelerinizle birlikte organize edebileceksiniz. Önceden sadece topluluklarla sınırlı olan WhatsApp etkinlik planlama özelliği, artık tüm grup sohbetlerinde kullanılabilir hale geliyor. WhatsApp'ın en son Android beta güncellemesi (2.24.14.9) ile bu özellik kullanıcılara sunulmaya başladı.

Yeni özellik sayesinde herhangi bir WhatsApp grup sohbetinde kolayca etkinlik oluşturabilirsiniz.