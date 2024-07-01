WhatsApp'ın beklenen özelliği artık aktif

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulamasına gelen en son özellik, birçok kişi tarafından uzun süredir bekleniyordu. Peki, bu yeni WhatsApp özelliği ne işe yarıyor? İşte WhatsApp'ın kullanıcılara sunduğu yeni özelliğin detayları...

WhatsApp'ın beklenen özelliği artık aktif
Editör: Yağmur Biçen
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WhatsApp, grup sohbetlerine yeni ve heyecan verici bir özellik ekliyor. Artık grup sohbetlerinizde etkinlikleri planlamak ve yönetmek çok daha kolay olacak.

Bu özellikle birlikte pazar piknikleri, doğum günü partileri veya sıradan buluşmalar gibi etkinlikleri grup üyelerinizle birlikte organize edebileceksiniz. Önceden sadece topluluklarla sınırlı olan WhatsApp etkinlik planlama özelliği, artık tüm grup sohbetlerinde kullanılabilir hale geliyor. WhatsApp'ın en son Android beta güncellemesi (2.24.14.9) ile bu özellik kullanıcılara sunulmaya başladı.

Yeni özellik sayesinde herhangi bir WhatsApp grup sohbetinde kolayca etkinlik oluşturabilirsiniz.

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