Yabancılar Türkiye'de en çok nereden konut alıyor? İşte o liste
TÜİK, konut satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye’de konut almak isteyen yabancıların ilgisini çeken iller belli oldu. O listede hangi şehirler yer alıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini paylaştı.
Paylaşılan listede yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.
Türkiye’de konut almak isteyen yabancıların ilgisini çeken iller açıklandı. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehirlerde konut alım oranlarının yükselmesi, turizm ve yerleşim açısından cazibelerini gösteriyor.
SATIŞLAR DÜŞTÜ
Yabancılara yapılan konut satışlarının Ocak ve Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 olduğu kaydedildi.
Yabancıların en fazla konut aldığı şehirler ise şöyle sıralandı:
Antalya
Satış adedi: 6 bin 740
İstanbul
Satış adedi: 6 bin 703
Mersin
Satış adedi: 1.692
Ankara
Satış adedi: 497
Yalova
Satış adedi: 468
Bursa
Satış adedi: 461
Kocaeli
Satış adedi: 344
Aydın
Satış adedi: 318
İzmir
Satış adedi: 308
Muğla
Satış adedi: 299