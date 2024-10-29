Yapay zeka depremi tahmin edecek! Devrim yaratan teknoloji

Bilim insanları, ABD'de sık sık depremlerin meydana geldiği California eyaletinde yüksek doğruluk oranı sağlayan bir tahmin modeli geliştirmek hedefiyle yapay zeka algoritmalarını denedi. Geçmişte yürütülen araştırmalarda Los Angeles için yüzde 69'luk doğruluk oranına ulaşan uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) yakınlığı sebebiyle sismik hareketliliğin yoğun bulunduğu İstanbul'u ele aldı.

BÜYÜK DEPREMLER İNCELENDİ

Yavaş ve ekibi araştırmada, deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli unsurları da yapay zekanın eğitimi için derledi. "Random Forest" isimli algoritmanın sarsıntıları daha önceden tahmin etmek konusunda benzerlerinden çok daha etkin olduğu belirlendi.

30 GÜN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLİYOR

Yavaş ve ekibinin geliştirdiği algoritma, yapay zekanın 30 gün içerisinde meydana gelecek depremlerin büyüklüğünü doğru tahmin edebildiği dile getiriliyor. Uzmanlar, tarihte görülmemiş doğruluk oranına ulaşan algoritmanın, doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alınması konusunda çığır açacağını söylüyor.