Yeni Yıla Girerken Kar Yağacak Mı? Yılbaşında Kar Bekleniyor Mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Kar Beklentisi Var Mı?

Yılbaşının en güzel sembol görüntülerinden biri yoğun kar yağışı olsa da bazen iklimsel sebepler nedeniyle kar yağışı gözlemlenemeyebiliyor. Bu yıl da 2024'e girerken kar yağıp yağmayacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki bu yıla kar yağarken girebilecek miyiz? Yılbaşında kar bekleniyor mu?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

- Yılbaşında ve 2024 yılı ilk günlerinde ülkemizin genellikle yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, batı kesimlerinde hafif orta kuvvette yağmur, diğer bölgelerde parçalı az bulutlu ve yağışlı bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yılbaşında kar yağışı beklenmiyor. Özellikle Batı bölgelerde hava açık ve güneşli olacak. Doğu Anadolu’da ise bazı bölgelerde hala kar yağışı etkisini de göstermeye devam ediyor. 1 Ocak tarihine kadar kar yok Ancak meteoroloji kaynakları 2 ve 3 Ocak tarihlerini işaret ediyor.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan meteoroloji sayfalarına göre 2 ve 3 Ocak tarihlerinde başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümüne kar geliyor. Üstelik kar yağışının tam 4 hafta sürmesi bekleniyor. İstanbul ve birçok il kar yağışı ile birlikte beyaza bürünecek. 4 hafta kuvvetli kar yağışının beklendiği illerde okulların da tatil edileceği tahmin ediliyor.