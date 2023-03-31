Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber

92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Gruda’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber
Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber / 2023
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Yeşilçam'ın duayen ismi Yılmaz Gruda, 13 Mart 2023 tarihinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştı. Gruda’yı tedavi gördüğü hastane de ziyaret eden şair Hüseyin Haydar, Gruda’nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Haydar paylaşımında “Bugün büyük vatansever devrimci, usta tiyatrocu, şair, yazar ve Ulusal Kanal'a büyük emek veren ağabeyimiz Yılmaz Gruda'yı yattığı hastanede ziyaret ettim. Tehlikeli durumu atlatmış. Kendisine sağlık ve uzun ömür diliyor ve aramıza dönmesini dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Yılmaz Gruda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl?Yılmaz Gruda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl?Kimdir?
# yılmaz gruda
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