Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber

Yeşilçam'ın duayen ismi Yılmaz Gruda, 13 Mart 2023 tarihinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştı. Gruda’yı tedavi gördüğü hastane de ziyaret eden şair Hüseyin Haydar, Gruda’nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Haydar paylaşımında “Bugün büyük vatansever devrimci, usta tiyatrocu, şair, yazar ve Ulusal Kanal'a büyük emek veren ağabeyimiz Yılmaz Gruda'yı yattığı hastanede ziyaret ettim. Tehlikeli durumu atlatmış. Kendisine sağlık ve uzun ömür diliyor ve aramıza dönmesini dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.