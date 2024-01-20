Airfryer'de hazırlanacak en hızlı kahvaltı tarifleri! 30 dakikada enfes kahvaltı masası

Airfryer, genellikle kızartma işlemleri için kullanılan bir mutfak cihazıdır, ancak çeşitli yemekleri pişirmek için de uygundur. Kahvaltı hazırlamanızı kolaylaştıracak ayrıca kahvaltı sofrasında çeşitliliğini artıracak airfryerin bu tariflerine bayılacaksınız.

AİRFRYER'DE HAZIRLAYACAĞINIZ EN HIZLI KAHVALTI TARİFLERİ

Patates Kızartması

Patatesleri soyun ve dilimleyin.

Dilimleri biraz yağ ve baharatlar ile karıştırın.

Airfryer'a yerleştirin ve kızartma işlemine başlayın.

Omlet

Çırpılmış yumurta, sebzeler ve peynir karışımını bir kapta hazırlayın.

Karışımı airfryer tepsisine dökün ve pişirme sürecine başlayın.

Fırın Tost

Ekmek dilimlerini biraz tereyağı veya zeytinyağı ile sıvayın.

Airfryer'da ekmek dilimlerini altın kahverengi olana kadar kızartın.

Muffinler

Muffin karışımını hazırlayın ve muffin kalıplarına dökün.

Airfryer'da muffinleri pişirin.

Avokado Yumurta

Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeği çıkarın.

Avokado içine bir yumurta kırın ve airfryer'da pişirin.

Kahvaltı Tostu

Ekmek dilimlerini tereyağı ile sıvayın.

Peynir, jambon ve isteğe bağlı olarak sebzeler ekleyin.

Airfryer'da tostu kızartın.

Granola Barlar

Granola, bal ve kuru meyveleri karıştırın.

Karışımı airfryer tepsisine yayın ve pişirme sürecine başlayın.

Her tarifte airfryer'ın sıcaklık ve pişirme süresi konularında dikkatlice talimatları takip etmek önemlidir. Ayrıca, kendi tercihlerinize göre malzeme miktarlarını ve baharatları ayarlamaktan çekinmeyin.