Bunaltıcı sıcaklarda ferahlatan soğuk çay böyle yapılıyor! İşte yeni keşfedilen evde ice tea yapma yöntemi

Bunaltıcı yaz sıcağında uygulayacağınız soğuk çay tarifi sizi serinletmek için en sağlık ve ucuz maliyetli yöntem! Peki evde nasıl soğuk çay yapılır? Ev yapımı ice tea yapma yöntemi nasıl? Karpuzlu, şeftalili ve limonlu soğuk çay yapma yöntemi burada! Bu yöntem ile ilk defa deneyeceksiniz! İşte doğal mı doğal, sağlıklı mı sağlıklı, bütçe dostu o tarifler...

FERAHLATAN KARPUZLU SOĞUK ÇAY BÖYLE YAPILIYOR

Mutfaksirlari karpuzlu soğuk çay tarifini böyle sunuyor; Şeker yerine bal ya da farklı bir tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Unutmayın bal eklendiğinde rengi biraz daha bulanık olabilir.

Karpuzlu soğuk çay tarifi için malzemeler

1 büyük çorba kasesi karpuz

3 su bardağı demlenmiş çay

1-2 su bardağı soğuk su (isteğe göre)

Yarım çay bardağı toz şeker

Karpuzlu soğuk çay tarifi nasıl yapılır?

Karpuzu blenderdan geçirin. Demleyip soğuttuğunuz çayı ve isteğe göre şekeri ekleyerek tekrar blenderdan geçirin. Damak tadınıza göre biraz su ekleyin ve son kez blenderdan geçirin. Hazırladığınız karpuzlu çayı süzün ve buzla servis yapın.

EL YAPIMI LİMONLU SOĞUK ÇAY TARİFİ

Buseterim'e göre serinleten limonlu soğuk çay bu şekilde yapılıyor;

Limonlu soğuk çay malzemeleri:

4 bardak poşet çay

5 bardak kaynar su

1 organik limon

3 kaşık agave şurubu

Taze nane

Limonlu soğuk çay yapılışı

5 bardak kaynar suya 4 adet bardak boy poşet çay ve agave şurubunu ilave edip biraz karıştırıp demlenmesini bekleyin. Çay ılınınca limonun kabuğunu ince bir tabaka halinde kesip çaya ilave edin. Suyunu da sıkıp ekleyin. Bir gece buzdolabında beklesin. Servis ederken taze nane, limon dilimi ve bol buz eyleyebilirsiniz.

YENİ KEŞFEDİLEN EVDE ŞEFTALİLİ İCE TEA YAPMA YÖNTEMİ

Ozgeninoltası'nda yer alan bilgilere göre şeftalili ice tea yapma yöntemi bu şekilde! Eve kolayca yapabileceğiniz bu yöntem yeni keşfedildi...

Şeftalili ice tea malzemeleri

3 orta boy şeftali

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu 1,5 lt su

2-3 yemek kaşığı siyah çay (3 poşet)

Şeftalili ice tea hazırlanışı

1) Çukur bir sos tenceresine şeftalileri yıkayıp dilimleyip koyun.

2) Üstüne 2 bardak su ve 1 bardak toz şekeri koyun karıştırın, orta ateşte kaynasın, kısın 10 dakika pişirin. Hatta biraz ezin şeftalileri tadı iyice çıksın.

3) Ocaktan alınca tel süzgeçten geçirin, içine limon suyunu da dökün karıştırın. Kalan posaları atmayın, farklı şekilde değerlendirilebilir. Hatta kahvaltıda marmelat niyetine yiyebilirsiniz.

4) Şeftali şurubu soğurken, diğer tarafta 1,5 lt su kaynatın, çay yapraklarının üzerine dökün 5 dakika kadar demlensin. Sonra süzün. Çok kalırsa acılaşır.

5) İyice soğuduktan sonra bardağa buz koyup istediğiniz miktarda şurup ve çay ilave edip içebilirsiniz. Ya da büyük bir sürahide şurupla çayı birleştirip karıştırın, o şekilde ikram edin.