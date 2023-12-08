Canan Karatay'dan Leziz Bir Tarif 😋 Köfteler Asla Sönmüyor ve Dağılmıyor

Canan Karatay, kuyruk yağın eklenen köftelerin çok daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu vurguladı. Kuyruk yağı aynı zamanda kalp ve damar rahatsızlıkları için önemlidir.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi, lezzetli köfteleriyle meşhur bir yerdir. Burada 46 yıldır köftecilik işini yapan Mehmet Ramazanoğlu köfteye lezzet katan sırrın kuyruk yağı olduğunu aktardı. Köftelerin daha lezzetli ve daha sağlıklı olması için 1 kaşık kuyruk yağı eklenmesini söyledi.

KUYRUK YAĞLI KÖFTE TARİFİ

Köfte İçin:

500 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yarım demet taze soğan veya maydanoz (isteğe bağlı)

Köfte Harcı İçin:

200 gram kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri İçin:

1 adet limon

Tarifi:

İnce bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyin. Şişen bulgurların üzerine rendelenmiş soğanı, kıymayı, domates salçasını, sıvı yağı, baharatları ve isteğe bağlı olarak doğranmış taze soğan veya maydanozu ekleyin.

Ardından harcı iyice yoğurun ve kıvamını kontrol edin. Köfte harcını dinlendirmeye bırakın. uyruk yağını küçük küçük doğrayın ve tavada kızartın. Kızaran yağın içine biber salçasını ekleyin, karıştırarak kısık ateşte biraz daha kavurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinizde yuvarlayın. Ortasına kızartılmış kuyruk yağlı karışımdan koyarak köfteyi kapatın.

Kuyruk Yağının Faydaları

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar. Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur ve tansiyonun dengede kalmasını sağlar. Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlarken, kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar. Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Köftenin Kurumaması İçin Yöntemler

Öncelikle dana kıyma kullanılmalı ve kıymanın da yağı dengeli olmalı. İçerisine ekleyeceğiniz soğan rendesi yalnızca lezzet katmayacak aynı zamanda köftenin nem dengesini de sağlayacak. Bulgur doğru ölçüde şişmeli. Böylece köfte daha yumuşak ve nemli olacaktır.

Tuz ve baharat miktarına dikkat edilmelidir. Tavadan alınan köfte hemen servis edilmemelidir. bir süre buzdolabında dinlendirilmelidir. Ayrıca, servis öncesinde üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirilerek köftenin kuruması önlenmeli ve lezzeti artırılmalıdır.

Köftenin İçi Neden Pembe Olur?

Köfte içerisinde kullanılan etin çeşidine ve içinde bulunan bileşenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle dana veya kuzu eti kullanılan köftelerde, etin içinde bulunan miyoglobin adlı protein, havadan aldığı oksijenle reaksiyona girerek pembe renk oluşturur. Miyoglobin, etin içinde bulunan bir tür pigmenttir ve etin rengini belirler. Bu nedenle, et içeren köfteler genellikle pişirildiklerinde bile iç kısımlarında pembe renk korur. Bu renk değişikliği, etin iç sıcaklığının artmasıyla birlikte gerçekleşir ve etin tamamen pişip pişmediğini belirlemekte de bir gösterge olarak kullanılabilir.