Denemeyen pişmanlıktan yataklara düşüyor! Yağ çekmeyen lokum gibi pişi tarifi!

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan pişinin bu tarifini denemeyen pişmanlıktan yataklara düşüyor. Yağ çekmeyen bu lezzeti tarifi sizler için bir araya getirdi. İşte yağ çekmeyen lokum gibi pişi tarifi...

Denemeyen pişmanlıktan yataklara düşüyor! Yağ çekmeyen lokum gibi pişi tarifi!
Denemeyen pişmanlıktan yataklara düşüyor! Yağ çekmeyen lokum gibi pişi tarifi!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yüzyıllar önce Anadolu kadınları tarafından keşfedilen muazzam lezzetlerin başında pişi gelir. Pişi ilk edapta tatlı olarak pişirilmiş. Ancak ardından tuzla yapılan hamur küçük ekmek kızartmaları olan pişiyi ortaya çıkarmış. Zengin bir mutfak kültürü olan Anadolu'nun bu lezzetlerini sizler için bir araya getirdik. Bu tarifteki pişi hem mayasız hem de yağ çekmiyor. 

Kahvaltıları mis kokusuyla dolduracak olan mayasız lokum gibi olan pişi tarifinin en doğrusunu gelin beraber inceleyelim. 

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Mayasız yağsız pişi

YAĞ ÇEKMEYEN MAYASIZ PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

Bir adet  yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı sirke 

Bir çay kaşığı tuz 

1 yemek kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı eleklenmiş un

Yağ çekmeyen pişi

YAPILIŞI 

Derin bir kasenin içine unu koyup tam ortasına yumurtayı kırın. 

Ardından diğer malzemeleri ekleyin.

Hamur kıvamı kulak memesinden bile daha yumuşak olmalı. 

Hamuru yoğurdukça sert kalırsa azar azar ılık su döküp yoğurmaya devam edin.

Hamuru daha sonra streçleyip 40 dakika dinlendirin. 

Ardından bir tencereye 2 su bardağından fazla sıvı yağ koyun.

Yağ çekmeyen pişi

Sirke olduğu için hamurda hamur yağı kolay kolay çekemeyecektir. 

Ceviz büyüklüğünde parçalar kesin ve elinizle şekil verdikten sonra kızgın yağa atın. 

Bir tabağa yağ çeken peçete serin pişen pişileri üzerine koyun. 

Dilerseniz reçel peynir zeytin ya da çikolata ile tüketin. 

Afiyet şifa olsun...

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