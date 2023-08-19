Dolar gibi değer binen bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet! Yapılışı 10 dakikanızı bile almaz
Evde kalmış bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel tarafı ortaya çıkan lezzetlerdir. Yapımı 10 dakikanızı bile almayacak olan bu tarif sayesinde kahvaltı sofralarınız şenlenecek. İşte bayat ekmekten yapılan lezzet...
Bayat ekmekler genellikle köftede kullanılır. Ancak ustaların bile duyunca hayran kaldığı bayat ekmekten yapılan bu tarifle kahvaltı sofralarınızı ve midenizi şenlendireceksiniz. Yapımı 10 dakikanızı bile almayacak bu lezzet için ilk kural bayat ekmeğin bir bütün olması gerekiyor. Böylece ortaya göze hitap eden de bir lezzet çıkabilecek.
Bayat ekmeklerinizi de israf etmeden değerlendirebilirsiniz. Bu lezzetin kokusu tüm apartmanı da saracak. İşte bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet!
BAYAT EKMEKTEN YAPILAN KAHVALTILIK PİZZA TARİFİ
MALZEMELER
1 tam bayat ekmek
4 adet çeri domates
2 dal dere otu
Karabiber, fesleğen, nane, toz biber
100 gram kaşar
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Bayat ekmeği dilimlere ayırın.
Dilimleri ardından tereyağı sürün.
Akabinde bir kasede zeytinyağı, salça ve baharatları karıştırın.
Bu kez bu sosu bayat ekmek dilimlerinin üzerine sürün.
Kaşar rendesini de koyduktan sonra yumurtayı çırpıp dökün.
Tere yapraklarını ve çeri domatesleri dilimleyerek koyun.
Son olarak 17 derece ısıtılmış fırının içine yerleştirin.
15 dakika sonra çıkarın.
Afiyet şifa olsun...