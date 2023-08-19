Dolar gibi değer binen bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet! Yapılışı 10 dakikanızı bile almaz

Evde kalmış bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel tarafı ortaya çıkan lezzetlerdir. Yapımı 10 dakikanızı bile almayacak olan bu tarif sayesinde kahvaltı sofralarınız şenlenecek. İşte bayat ekmekten yapılan lezzet...

Dolar gibi değer binen bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet! Yapılışı 10 dakikanızı bile almaz
Dolar gibi değer binen bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet! Yapılışı 10 dakikanızı bile almaz
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Bayat ekmekler genellikle köftede kullanılır. Ancak ustaların bile duyunca hayran kaldığı bayat ekmekten yapılan bu tarifle kahvaltı sofralarınızı ve midenizi şenlendireceksiniz. Yapımı 10 dakikanızı bile almayacak bu lezzet için ilk kural bayat ekmeğin bir bütün olması gerekiyor. Böylece ortaya göze hitap eden de bir lezzet çıkabilecek.

Bayat ekmeklerinizi de israf etmeden değerlendirebilirsiniz. Bu lezzetin kokusu tüm apartmanı da saracak. İşte bayat ekmekten ortaya çıkan lezzet!

Bayat ekmekten pizza

BAYAT EKMEKTEN YAPILAN KAHVALTILIK PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

1 tam bayat ekmek

4 adet çeri domates

2 dal dere otu

Karabiber, fesleğen, nane, toz biber

100 gram kaşar

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

bayat ekmekten pizza

YAPILIŞI

Bayat ekmeği dilimlere ayırın.

Dilimleri ardından tereyağı sürün.

Akabinde bir kasede zeytinyağı, salça ve baharatları karıştırın.

Bu kez bu sosu bayat ekmek dilimlerinin üzerine sürün.

Kaşar rendesini de koyduktan sonra yumurtayı çırpıp dökün.

Tere yapraklarını ve çeri domatesleri dilimleyerek koyun.

Son olarak 17 derece ısıtılmış fırının içine yerleştirin.

15 dakika sonra çıkarın.

Afiyet şifa olsun...

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