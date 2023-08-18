Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?

İnsan vücudu en çok ihtiyacı olan proteini kırmızı etten sağlar. Ancak kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeren mantar ve yumurta birleşimi sizi gün boyu diri tutar. İşte mantarlı yumurta tarifi...

Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Mantar doğadaki en iyi protein kaynağıdır. Ancak yanlış tüketildiğinde zehre dönüşür. Yanlış üretilen mantar mide ve bağırsakları bozarken en faydalısı ise kırmızı etten 10 kat daha fazla protein üretir. Bununla beraber yumurtanın kalsiyumundan da faydalana bileceğiniz muhteşem bir tarifi sizler için derledik.

Kahvaltıda tükettiğinizde gün boyu sizi stres ve yorgunluktan koruyacak olan mantarlı yumurta tarifi için kolları sıvama vakti geldi.

Yumurtalı mantar

MANTARLI YUMURTA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

100 gram mantar

1 adet yeşil biber

Bir diş sarımsak

1adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber, tuz, toz biber

Yumurtalı mantar tarifi

YAPILIŞI

Mantarları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölün ince ince kesin.

Akabinde bir kasede yumurtaları çırpın içine sarımsağı ezerek ilave edin.

Tavaya tereyağını ilave edip eritin sonra içine biber ve mantarlarını koyup kavurun.

Sonrada yumurta karışımını üzerine ilave edin.

Tavanın her yanını dolduracak şekilde döktükten 2 dakika sonra ters çevirin.

3 dakika sonra ocaktan alıp servis edin.

Afiyet şifa olsun...

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