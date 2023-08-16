Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi

Kahvaltılıkların vazgeçilmezi olan kışlık biber soslarını yapmaya başlayın. Antioksidan deposu olan kışlık biber sosu, soğuk havalarda hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. İşte kışlık biber sosu yapımı:

Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Kışlık ürünleri hazırlamanın tam vakti geldi. En popüler olan biber sosu tarifini sizler için derledik. Her yörede severek tüketilen biber sosunun yapımında kritik bazı püf noktalar var. Yüksek oranda antioksidan barındıran biberden yapılan bu sos kış boyu direncinizi artırır. 

Sizi soğuk havalarda hastalıklara karşı koruyacak olan biber sosu her yörede kendine özgün yöntemlerle pişirilir. En çok tercih edilen ise cevizli olandır. Cevizle bir araya gelen biber sosu tam bir beyin dostu besin olur. 

Kırmızı biber sos nasıl yapılır

KIŞLIK BİBER SOSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

5 adet kapya kırmızı biber 

2 adet domates

1 baş soğan 

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı 

Tuz, karabiber

4 adet ceviz

Kırmızı biber sosu nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Öncelikle domates ve biberleri kaynar suda bekletin. 

Böylece üstlerindeki zar tabakası daha kolay çözülür. 

Bu da doğramada yumuşaklığı sağlar. 

Ardından cevizleri havanda kırın. 

Soğanı ise ufak parçalara ayırın. 

Kırmızı biber sosu nasıl yapılır

Sarımsakları ezin. 

Bir tavaya önce soğan sonra sarımsakları koyup kavurun.

Ardından kapya biberleri ufak ufak kesip ilave edin.

Baharatları da koyduktan sonra 5 dakika kavurun soğumaya bırakın. 

Soğuduktan sonra cam kavanozun içine koyun havasını alıp kapatın. 

Ertesi gün tüketin. 

Afiyet şifa olsun...

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