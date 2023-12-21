Ev Yapımı Churros Tarifi! Churros Nedir? Churros Nasıl Yapılır?
Evde churros yapmaya ne dersiniz? Evde kolayca churros yapabilirsiniz. Dışardan aldığınızı aratmayacak ve dışarda satılanlara bin basacak nefis churros tarifini sizin için araştırdık! İşte tadına doyamayacağınız churros tarifi…
Churros, bir tür kızarmış hamur tatlısıdır. Churros, ilk olarak İspanya sonrasında ise Latin Amerika bölgesinde popülerleşen, hatta bu bölgelerde insanların kahvaltıda bile tükettiği bir çeşit kızarmış hamur tatlısıdır. Şekil olarak tulumba ve halka tatlısını andıran churros, kızartıldıktan sonra çikolata ya da karamel sosla birlikte servis edilir ve bu soslara batırılarak tüketilir. Churro, İspanyolcada “kızartılmış” anlamına gelmektedir ve churros tatlısı adını bu kelimeden almıştır. Halka ve tulumba tatlısıyla arasındaki en büyük fark; churros tatlısının şerbetinin olmaması ve churros tatlısının kızartıldıktan sonra toz şeker ve tarçınla harmanlanmasıdır. Şekere ve tarçına bulanan hamur kızartması daha sonra çeşitli soslar ya da dondurmalarla servis edilebilir.
Tadı oldukça güzel olan ve tarçının eşsiz kokusuyla farklı bir tat kazanan churros tatlısını evde kolayca yapabilirsiniz. Dışarıda bir tane fiyatına evde yaptığınız bu tatlıdan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hem ekonomik hem de pratik olacak churros tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte tadı damağınızda kalacak nefis churros tarifi…
Churros Tarifi
Churrros Hamuru İçin;
- 1 su bardağı su
- 100 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 150 gram un
- 2 adet yumurta
Üzeri İçin;
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 fincan tarçın
Çikolata Sos İçin;
- 100 ml krema
- 1 paket bitter ya da sütlü çikolata
Hazırlanışı;
- Su, tereyağı ve tuzu ocakta eritin. Unu ekleyip hamur haline gelene kadar kısık ateşte karıştırın.
- Başka bir kaseye aktarın ve soğutun. Yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
- Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt üzerine serin ve buzlukta yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletin.
- Beklettiğiniz hamurları buzdolabından çıkarın ve çok kızgın olmayan yağda kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika kadar kızarana kadar bekleyin.
- Şeker ve tarçını bir kapta güzelce karıştırın. Daha sonra kızarttığınız hamurları şeker ve tarçına bulayın.
- Küçük bir tencerede krema ve çikolatanızı güzelce eritin.
- Daha sonra şekere ve tarçına buladığınız hamurlarınızı erittiğiniz çikolatayla servis edebilirsiniz.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.