Ev Yapımı Churros Tarifi! Churros Nedir? Churros Nasıl Yapılır?

Churros, bir tür kızarmış hamur tatlısıdır. Churros, ilk olarak İspanya sonrasında ise Latin Amerika bölgesinde popülerleşen, hatta bu bölgelerde insanların kahvaltıda bile tükettiği bir çeşit kızarmış hamur tatlısıdır. Şekil olarak tulumba ve halka tatlısını andıran churros, kızartıldıktan sonra çikolata ya da karamel sosla birlikte servis edilir ve bu soslara batırılarak tüketilir. Churro, İspanyolcada “kızartılmış” anlamına gelmektedir ve churros tatlısı adını bu kelimeden almıştır. Halka ve tulumba tatlısıyla arasındaki en büyük fark; churros tatlısının şerbetinin olmaması ve churros tatlısının kızartıldıktan sonra toz şeker ve tarçınla harmanlanmasıdır. Şekere ve tarçına bulanan hamur kızartması daha sonra çeşitli soslar ya da dondurmalarla servis edilebilir.

Tadı oldukça güzel olan ve tarçının eşsiz kokusuyla farklı bir tat kazanan churros tatlısını evde kolayca yapabilirsiniz. Dışarıda bir tane fiyatına evde yaptığınız bu tatlıdan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hem ekonomik hem de pratik olacak churros tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte tadı damağınızda kalacak nefis churros tarifi…

Churros Tarifi

Churrros Hamuru İçin;

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

150 gram un

2 adet yumurta

Üzeri İçin;

1 çay bardağı toz şeker

1 fincan tarçın

Çikolata Sos İçin;

100 ml krema

1 paket bitter ya da sütlü çikolata

Hazırlanışı;