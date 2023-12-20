Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun! Bu Lezzete Bayılacaksınız! Tam Kıvamında Sütlü Un Helvası!
Bildiğiniz tüm un helvası tariflerini unutun! Bu sütlü un helvası tarifine bayılacaksınız! Tam kıvamında sütlü un helvası tarifinin detayları yazımızda! İşte kolayca hazırlayabileceğiniz sütlü un helvası tarifi…
Un helvası, tatlılarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Akşam yemeklerinden sonra çayın yanında olmazsa olmazımız olan muhteşem un helvası tarifiyle karşınızdayız. Tam kıvamında sütlü un helvası yapmaya ne dersiniz? Bu lezzete evde herkes hayran kalacak! Mutlaka denemeniz gereken tadı damağınızda kalacak nefis bir sütlü un helvası tarifiyle geldik! Dilerseniz çayınızın yanına, dilerseniz de kahvenizin yanına yapabileceğiniz, tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak sütlü un helvası tarifini sizin için araştırdık! Bildiğiniz tüm un helvası tariflerini unutun. Bu tarifin müdavimi olacaksınız. İşte tam kıvamında sütlü un helvası tarifi…
Sütlü Un Helvası
Malzemeler;
Şerbeti İçin;
- 4,5 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Diğer malzemeler;
- 125 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı un
Hazırlanışı;
- İlk önce sütlü un helvanızın şerbetini hazırlamakla başlayın. Şerbeti için 4,5 su bardağı sütü bir tencereye boşaltın ve üzerine 2 su bardağı şekeri ekleyin. Sütü ve şekeri güzelce karıştırın ve ocağa alın. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatın ve kenara alın.
- 125 gram tereyağını geniş bir tencerede eritin, ardından yarım çay bardağı sıvıyağı ekleyin.
- 2 su bardağı unu da ilave edip kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Akışkan bir kıvama geldiği zaman ocağınızın altını kapatın.
- Hazırladığınız şerbetten birer kepçe ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırın.
- Birkaç dakika boyunca böyle karıştırdıktan sonra helvanız hazır olacak.
- Deneyecek olanlara afiyet olsun.