Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun! Bu Lezzete Bayılacaksınız! Tam Kıvamında Sütlü Un Helvası!

Un helvası, tatlılarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Akşam yemeklerinden sonra çayın yanında olmazsa olmazımız olan muhteşem un helvası tarifiyle karşınızdayız. Tam kıvamında sütlü un helvası yapmaya ne dersiniz? Bu lezzete evde herkes hayran kalacak! Mutlaka denemeniz gereken tadı damağınızda kalacak nefis bir sütlü un helvası tarifiyle geldik! Dilerseniz çayınızın yanına, dilerseniz de kahvenizin yanına yapabileceğiniz, tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak sütlü un helvası tarifini sizin için araştırdık! Bildiğiniz tüm un helvası tariflerini unutun. Bu tarifin müdavimi olacaksınız. İşte tam kıvamında sütlü un helvası tarifi…

Sütlü Un Helvası

Malzemeler;

Şerbeti İçin;

4,5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

Diğer malzemeler;

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Hazırlanışı;