Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan gözlemeyi artık evde kolayca hazırlayabilirsiniz: Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi, en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber

Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber
Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber
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 Doğal malzemelerle yapılan bu nefis lezzet, herkes için farklı anıları çağrıştırır. Kimi için geleneksel bir köy kahvaltısını hatırlatırken, kimi için ise annenin hızlıca hazırladığı sıcacık bir atıştırmalıktır. Gözleme, damak tadınıza uygun iç malzemelerle özelleştirilebilir; zeytinyağlı, kıymalı, patatesli veya kaşarlı versiyonlarıyla mükemmel bir seçenektir. İşte size pratik ve lezzetli ev yapımı gözleme tarifi!

Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber

EVDE NASIL GÖZLEME YAPILIR? EN KOLAY GÖZLEME YAPMA YÖNTEMİ EN LEZZETLİ GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler:

Hamur İçin:

3,5 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz

İç Harç İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2,5 su bardağı lor peyniri
1/4 demet kıyılmış maydanoz

Pişirmek ve Yağlamak İçin: 1 küçük kase sıvı yağ

Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber

Püf Noktası: İç harcınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz; patates, otlu veya kıymalı gibi farklı malzemelerle deneyebilir ve baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Hamurunuzun elinize yapışmayacak bir kıvama gelmesi için gerektiğinde biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Pişirme Önerisi: Gözlemeleri yanmaz-yapışmaz bir tavada, hafifçe yağ sürerek ve ara sıra çevirerek pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Unu derin bir kaba alın ve ortasını çukur yapın. İçine sıvı yağ, tuz ve ılık suyu ekleyin.

Hamuru elinizle iyice karıştırın, ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru bezelere ayırın, üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.

Hafifçe unlanmış bir tezgah üzerinde bezeleri tabak büyüklüğünde açın, fazla unu temizleyin.

Lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve doğranmış maydanozu karıştırarak iç harcını hazırlayın.

Evde nasıl gözleme yapılır? En kolay gözleme yapma yöntemi en lezzetli gözleme tarifi püf noktalarıyla beraber

Hamurun ortasına peynirli harçtan koyun ve fazla olan kısımları keskin bir bıçakla kesin.

Birleşim yerlerini açılmaması için hafifçe sıvı yağ sürün.

Hamuru kapatmak için uç kısmından tutun.

Hafifçe yağlanmış tavada, kısık ateşte gözlemeleri her iki tarafı da iyice pişene kadar pişirin.

Tüm gözlemelere aynı işlemi uygulayın.

Sıcak servis edin ve afiyetle yiyin!
Evde hazırladığınız bu gözlemelerle lezzet dolu anlar yaşamaya hazır olun!

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