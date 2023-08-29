İçli köfte yapmanın en kolay yolu ve püf noktaları! En lezzetli pratik içli köfte tarifi

Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan içli köfte, her bölgenin kendi dokunuşuyla farklı tariflerle sofraları süslüyor. İçi lezzetli harçla doldurulan bulgur dışının çeşitli yöntemlerle kaplandığı bu özel yemek, özellikle özel günlerde ve davetlerde tercih edilen bir lezzet haline gelmiştir. İçli köfteyi evde hazırlamak, göründüğü kadar karmaşık olmasa da bazı püf noktalarını bilmek gerekebilir. Hem haşlama hem de kızartma seçenekleri sunan içli köfte tarifiyle, en lezzetli içli köfteyi kolayca hazırlamanın inceliklerine değinelim.

İÇLİ KÖFTE YAPMANIN EN KOLAY YOLU VE PÜF NOKTALARI! EN LEZZETLİ PRATİK İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

İç Harç:

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı ceviz içi

Dış Hamur:

1,5 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

2 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Yapılış:

İç harcı hazırlamak için, tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanları ekleyin ve kavrulduktan sonra salça hariç baharatları ilave ederek kıymayı kavurun.

Kıyma kavrulunca doğranmış maydanoz, tuz, ceviz ve pul biberi ekleyip harmanlayın. İç malzemesini soğumaya bırakın.

Bulgur, irmik ve dış hamur malzemelerini bir kaseye alıp sıcak suyu ekleyin. Karıştırıp kabarmasını bekleyin.

Köfte hamuruna un, salça ve yumurtayı ekleyerek yoğurun. Macun kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Islak ellerle hamurları açın.

Hamurun ortasına iç harçtan koyup kapatın, avuç içinde yuvarlayarak şekil verin.

Köfteleri buzdolabında dinlendirin. Ardından kaynayan tuzlu suya ekleyin. Köfteler su yüzeye çıktığında haşlamayı tamamlayın.

İsterseniz haşladığınız içli köfteleri sıcak servis edebilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak kızartabilirsiniz.

İçli köftenin püf noktalarına dikkat ederek, dış hamurunun iç harcını sıkıca sararak ve çatlamaması için hamurun dışına bayat ekmek veya galeta unu ekleyerek en lezzetli içli köfeteyi hazırlayabilirsiniz.

Unutmayın, içli köfte yapımı biraz zaman alabilir ancak sonuç kesinlikle emeğinize değecektir. Afiyet olsun!