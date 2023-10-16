Kebapçılara Rakip Olacağınız O Tarif! Tadına Doyamayacağınız Kebapçı Salatası Tarifi!
Kebapçıların sır gibi sakladığı muhteşem lezzetin sırları neler? Yedikçe yediğimiz tadına doyamadığımız kebapçı salatasının tarifini sizler için araştırdık!
Dikkat bağımlılık yapabilir! Kebapçıların meşhur acılı ezme salatasının tarifi tüm detaylarıyla birlikte haberimizde.
Kebapçıların gözdesi ve tadına doyamadığımız acılı ezme tarifini sizinle paylaşıyoruz. Genelde kebapçıların sır gibi sakladığı ve merak konusu olan acılı ezme salatasını yapmak vereceğimiz tarifle artık çok kolay. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz özellikle et yemeklerinizin yanına çok yakışacak acılı ezme salatasının tarifine gelin birlikte göz atalım.
Meşhur Kebapçı Salatası / Ezme Salata
Malzemeler;
- 3 adet domates
- 1 adet salatalık
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 5-6 dal maydanoz
- Sosu İçin;
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı isot
- 1 çay kaşığı kuru nane
- 1 adet limon suyu
- Nar ekşisi
- İsteğe göre 2-3 diş sarımsak
- Nar ekşisi ve acı oranını kendiniz belirleyebilirsiniz.
Hazırlanışı;
- Öncelikle sos malzemeleri hariç diğer tüm malzemeleri güzelce yıkayın.
- Yıkadığınız malzemeleri rondodan geçirin.
- Daha sonra ayrı bir kâseye sos malzemelerini alın.
- Ayrı kâseye aldığınız sos malzemelerini iyice çırpın.
- Rondodan geçirdiğiniz malzemeleri sosun içerisine koyun ve karıştırın.
- Ezme salatanız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.