Kebapçılara Rakip Olacağınız O Tarif! Tadına Doyamayacağınız Kebapçı Salatası Tarifi!

Dikkat bağımlılık yapabilir! Kebapçıların meşhur acılı ezme salatasının tarifi tüm detaylarıyla birlikte haberimizde.

Kebapçıların gözdesi ve tadına doyamadığımız acılı ezme tarifini sizinle paylaşıyoruz. Genelde kebapçıların sır gibi sakladığı ve merak konusu olan acılı ezme salatasını yapmak vereceğimiz tarifle artık çok kolay. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz özellikle et yemeklerinizin yanına çok yakışacak acılı ezme salatasının tarifine gelin birlikte göz atalım.

Meşhur Kebapçı Salatası / Ezme Salata

Malzemeler;

3 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

5-6 dal maydanoz

Sosu İçin;

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet limon suyu

Nar ekşisi

İsteğe göre 2-3 diş sarımsak

Nar ekşisi ve acı oranını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Hazırlanışı;