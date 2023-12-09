Kısırı Hiç Bu Tarifle Denediniz Mi? İçine Bir Kaşık Ekleyin ve Lezzetinin Tadını Çıkarın!

Özellikle günlerin vazgeçilmezi olan kısırı, küçük büyük demeden herkes büyük bir zevkle yer. Hele ki üstüne bir de nar ekşisi eklendi mi... Yeme de yanında yat olur. İşte sizlere parmaklarınızı yedirtecek, nar ekşili kısır tarifi.

Malzemeler:

1 su bardağı ince esmer bulgur

2 adet domates

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet salatalık

1 diş sarımsak

1/2 (yarım) demet maydanoz

3 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yeşil biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Tarifi:

1 su bardağı bulguru bir kaba alın ve üzerini geçecek şekilde su ekleyin. Kapağını kapatıp 30 dakika bulguru dinlendirin. Küçük bir tavada yağı kızdırtın, doğradığınız soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Biber, domates salçası ve biber salçasını ekleyip ve kokusu çıkana kadar soteleyin. Altını kapatın. Dinlenen bulguru elinizle yavaş yavaş yoğurun ve hazırladığınız salçalı sosu ekleyip, karıştırın. Kalan malzemeleri de ufak ufak doğrayıp, ekleyin. Zevkinize göre baharatlarla tatlandırın. Ardından bolca nar ekşisi ekleyip, lezzetinin tadını çıkarın.

Leziz Bir Kısır İçin Püf Noktalar

Kısırınızın daha lezzetli olması için kısır hamurunu, elleriniz ıslak şekilde yoğurun.

Bir diğer püf noktası ise soğan, sarımsak, baharat ve kalçayı aynı anda kavurmanı olacaktır. Bu malzemeler kavrulduktan sonra üzerine bulguru ve yeşillikleri ekleyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...