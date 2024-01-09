Karabuğday pilavı, karabuğdayın kullanıldığı sağlıklı ve lezzetli bir pilav çeşididir. Karabuğday, buğdaya benzeyen ancak tamamen farklı bir bitki olan bir tahıldır. Karabuğday pilavı, genellikle sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için iyi bir alternatif olarak kabul edilir, çünkü karabuğday protein, lif, vitamin ve mineral içeriği açısından zengindir.

Kolesterolü Düşürüyor Karaciğeri Temizliyor! Sabah Kahvaltıların Yeni Favorisi Karabuğday Pilavı

İçindeki güçlü mineraller sayesinde kanda biriken kötü kolesterolü temizler. Toksinleri vücuttan hızla atarak karaciğer yağlanmasının önüne geçer. Yüksek lif sayesinde bağırsaklar hem çalışır hem uzun süre tokluk hissi verir.

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

İsteğe bağlı: Sebzeler (örneğin, havuç, bezelye) veya baharatlar

Yapılışı

Karabuğdayı iyice yıkayın ve suyunu süzün.

Tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısındığında karabuğdayı ekleyip kısık ateşte biraz kavurun.

Kavrulmuş karabuğdayın üzerine 2 su bardağı suyu ekleyin. Tuzunu da ekleyin.

Karışım kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen karabuğday pilavını karıştırın ve üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu kapatıp demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra karıştırarak servis yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak, pilavınıza sebzeler ekleyebilir veya baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Karabuğday pilavı, yanında sebzeli bir salata veya yoğurt ile servis edilebilir. Sağlıklı ve doyurucu bir alternatif olmasıyla bilinir.