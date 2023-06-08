Kore sokaklarını karıştıran lezzet! Türkiye'de kuyruklara neden olan tteokbokki tarifi

Türk mutfağında Doğu ve Güneydoğuluların lezzetleriyle neredeyse yakın olan Kore yemekleri oldukça popüler hale geldi. Restoranların açılmasıyla da tüketimi artan bu lezzetlerden olan tteokbokkiyi evinizde de yapabilirsiniz. Güney Kore'de sokak lezzeti olarak bilinen tteokbokki için insanlar birbirleriyle yarışırlar. Her sokakta görülen ve pirinç keki olarak bilinen tteokbokki acı sosla yapılır.

Görünüş olarak makarna ve erişteye benzeyen tteokbokki, en orijinal halini evlerinizde kolayca yapabilirsiniz.

TTEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu

Bir çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

Yarım yemek kaşığı acı biber salçası

Bir çay kaşığı toz biber

Bir çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı soya sosu

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay bardağı lahana turşusu

Bir adet sardalya balığı

Ve bir su bardağı ılık su

Pişirme sırasında

Parçalı lahana

2 dal yeşil soğan

Yarım adet havuç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Bir kasenin içine pirinç ununu ve tuzu ilave edip karıştırın üzerine azar azar ılık suyu ekleyin yoğurun.

Bir tencereyi su doldurun. Üzerine süzgeç koyup pirinç hamurunu bir yağlı kağıdına sarın ve süzgecin içine koyun. 20 - 30 dakika sonra alın.

Hamur kıvamı oturtulan pirinç keklerini ellerinizde yuvarlayıp şekil verin. Ya da hamuru yayıp dikdörtgen şeklinde kesin.

Bu sırada başka bir tencerede sosu hazırlayın. Yağı tencereye koyup içine baharatları ve salçayı ilave ederken üzerine azar azar su koyun. Çok cıvık bir sos olması lazım.

Ardından sosa yeşil soğanları, lahanayı ve havucu dilimleyip koyun.

Pirinçleri bekletip bu kez kaynatın.

Ardından sosun içine koyup servis edin. Servis ederken kavrulmuş susam kullanabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...