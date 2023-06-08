Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?

Güçlü kemiklerin sırrı olarak bilinen mantarlı yumurta tarifini sizler için araştırdık. Kemikleri demir gibi yapan bu tarif yüzyıllardır Anadolu mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Ara ve ana öğün olarak tercih edilir. Peki mantarlı yumurta nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Günümüzde en sık görülen hastalıkların başında kemik rahatsızlıkları gelir. Bunun yaşanmaması için uzmanlar mantar ve yumurta tarzı besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. İki besinden yapılan tarifler ise kemikleri demir gibi yapar. Sıklıkla tercih edilen lezzetlerin başında gelen mantaryumurta, ara öğün ve ana öğün olarak tüketilebilir.

mantar yumurta

Sıcak havalarda hafif bir lezzet olan mantaryumurta sayesinde vücudun ihtiyacı olan proteini hızla sağlamış olursunuz. Vücut gün içinde yüzde 30 - 45 arası protein değerlerini ister. Bu değerler yeterli oranda alınmadığında vitamin eksiklikleri tetiklenir. 

mantarlı yumurta

MANTARLI YUMURTA NASIL YAPILIR?

MALZEMLER

3 adet yumurta

200 gram mantar

Karabiber, pul biber, kimyon

Yarım demet maydanoz

Bir adet sarımsak

Yarım çay bardağı süt

Yarım adet soğan 

3 yemek kaşığı zeytinyağı

mantarlı yumurta nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyup ince ince soğanları kesip ilave edin.

Soğanlar pembeleşince mantarları ince ince kesip ekleyin.

Ardından ise maydanozları ince kıyım kesin tavaya ilave edip kavurun.

Bir kasede yumurta ve sütü karıştırın. 

Baharatları da koyduktan sonra mantarların üzerine dökün. 

Bir kapakla kapatın. 

Ardından kapağa pişen yumurtayı alıp ters çevirin. 

5 dakika sonra ocaktan alın. 

Afiyet şifa olsun...

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