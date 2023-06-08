Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?
Güçlü kemiklerin sırrı olarak bilinen mantarlı yumurta tarifini sizler için araştırdık. Kemikleri demir gibi yapan bu tarif yüzyıllardır Anadolu mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Ara ve ana öğün olarak tercih edilir. Peki mantarlı yumurta nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Günümüzde en sık görülen hastalıkların başında kemik rahatsızlıkları gelir. Bunun yaşanmaması için uzmanlar mantar ve yumurta tarzı besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. İki besinden yapılan tarifler ise kemikleri demir gibi yapar. Sıklıkla tercih edilen lezzetlerin başında gelen mantarlı yumurta, ara öğün ve ana öğün olarak tüketilebilir.
Sıcak havalarda hafif bir lezzet olan mantarlı yumurta sayesinde vücudun ihtiyacı olan proteini hızla sağlamış olursunuz. Vücut gün içinde yüzde 30 - 45 arası protein değerlerini ister. Bu değerler yeterli oranda alınmadığında vitamin eksiklikleri tetiklenir.
MANTARLI YUMURTA NASIL YAPILIR?
MALZEMLER
3 adet yumurta
200 gram mantar
Karabiber, pul biber, kimyon
Yarım demet maydanoz
Bir adet sarımsak
Yarım çay bardağı süt
Yarım adet soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyup ince ince soğanları kesip ilave edin.
Soğanlar pembeleşince mantarları ince ince kesip ekleyin.
Ardından ise maydanozları ince kıyım kesin tavaya ilave edip kavurun.
Bir kasede yumurta ve sütü karıştırın.
Baharatları da koyduktan sonra mantarların üzerine dökün.
Bir kapakla kapatın.
Ardından kapağa pişen yumurtayı alıp ters çevirin.
5 dakika sonra ocaktan alın.
Afiyet şifa olsun...