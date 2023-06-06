Lokanta ustalarını kızdıracak tarif! Soslu süzme mercimek çorbası nasıl yapılır?

Mercimek çorbası en çok tercih edilen çorba çeşitlerinden biridir. Çoğumuzun aklında da lokantalardaki çorba tarifi kalır. Ancak Anadolu mutfaklarının en çok yapılan ve lokanta ustalarının bile bilmediği soslu süzme mercimek çorbası tarifini sizler için derledik. Soslu süzme mercimek tarifiyle akşam yemeklerini de şenlendirebilirsiniz. Ağır misafirleriniz için kuracağınız sofralarda baş yapıt olacak soslu süzme mercimek çorbası tarifinin püf noktaları haberimizin detayında.

SOSLU SÜZME MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

Çay kaşığı ucu kadar tuz, karabiber, kimyon ve pul biber

1 adet patates

1 adet soğan

1 adet havuç

1 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

6 su bardağı

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Bir tencerenin içerisinde mercimekleri yıkadıktan sonra ekleyin. Ardından üzerine suyu ilave edip akabinde bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun.

Tuzu ekleyip kaynamaya bırakın. O sırada bir adet havuç, soğan ve patatesi kesip koyun. Karıştırıp içine bu kez tavuk suyunu ekleyin.

Bir küçük tavada baharatları ve tereyağını kızartın.

Mercimek çorbası 40 dakika kaynadıktan sonra iki defa blendırdan geçirin. Ardından bir süzgeçten geçirin.

İçerisine 1 su bardağı ılık su daha ilave edip ortalama 10 dakika kaynatın.

Kaynattığınız çorbayı kaselere koyarken tereyağlı sarımsaklı sosu ilave edin.