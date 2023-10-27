Nohutları Sakın Bir Gün Önceden Bekletmeyin! Tam kıvamlı Nohut Yemeği İçin

Anadolu yemekleri arasında en popüler olan nohut yemeği hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Çünkü bir gün önceden bekleterek yapılan nohut yemeği konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Bizde sizler için en doğru nohut yemek tarifini araştırdık.

Nohutları Sakın Bir Gün Önceden Bekletmeyin!

Yıllarca nohut ve fasulye tarzı yemekleri bir gün önceden suda bekleterek daha rahat pişirilmesi diye bildiğimiz bilgi yanlış çıktı. Gastroenteroloji uzmanları bekletilen nohudun içeriğinde bulunan gaz salınımı artar. Bu da yemek pişirilirken içeriğinden yine gaz oranını artırır. Vücutta gazlanmaya neden olur. Özellikle mideye hasar verir. Bunun yaşanmaması için nohutları çok uzun süre su da bekletmek yerine pişirmeden bir saat önce su da bekletiniz.

Tam kıvamlı Nohut Yemeği İçin!

Tam kıvamlı nohut yemeği için ise;

Bir su bardağı nohut

Yarım soğan

Bir yemek kaşığı karışık salça

Bir diş sarımsak

Tuz, karabiber, toz biber

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Bir tavada soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine salçayı ekleyin. Arından bir yemek kaşığı s u ve baharatları koyun karıştırın.

Nohutları ise başka bir tencerede yaklaşık 1 saat kaynatın.

Nohutların çok yumuşamaması için bir adet patates küp küp kesip koyun.

Son olarak kavurduğunuz salçayı ekleyin.

Yaklaşık yarım saat pişirdikten sonra ocaktan alıp servis yapın.

Servis sırasında üzerine kuru nane dökün.